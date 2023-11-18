فريق سيدات الزمالك يفوز على 6 أكتوبر بنتيجة 40-28 في دوري اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بنادي الزمالك على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 40-28، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز .

يذكر أن فريق الزمالك أنهى الدور الأول، وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة. ومن المقرر أن يتوقف الفريق عن استكمال مبارياته في الدور الثاني من البطولة لحين الانتهاء من فترة التوقف الدولي للمنتخب الوطني.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك كل من، أمجد عويس مديراً فنياً، ورضا حسين مدرباً عاماً، ومحمد السباعي مخططاً للأحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمى، والدكتورة حبيبة هشام أخصائية العلاج الطبيعي.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز معتمد جمال مع اللاعبين خلال الفقرة التي قادها معه أحمد مجدي المدرب المساعد، على نقل الكرة من لمسة واحدة بالشكل السريع، وبعض الأمور الخاصة بإنهاء الهجمة بشكل سليم.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وشهدت التقسيمة حماس وندية من اللاعبين للظهور بأفضل صورة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عواد ومعاذ علاء وعبد الرحمن نفاد، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق مع الثلاثي على بعض الجوانب الفنية الخاصة منها التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة بالإضافة إلى جوانب فنية أخرى.