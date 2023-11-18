الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"فلسطين في قلوبنا".. ماذا فعلت مصر لإنقاذ أطفال غزة؟

أطفال غزة
أطفال غزة

نفذت مصر خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لإنقاذ أطفال غزة من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، “الدستور” فى السطور التالية جهود الدولة لحماية أطفال غزة.

استعدادات لاستقبال الأطفال الخدج

صباح اليوم السبت، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوجود استعدادات لاستقبال عدد من الأطفال الخدج الفلسطينيين بمعبر رفح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت القناة إن توجيهات الرئيس السيسي ركزت على توفير الرعاية اللازمة للأطفال الخدج الفلسطينيين.

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من هو الطفل الخديج؟

والطفل الخديج هو الذي يولد قبل الأسبوع 37 (قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة)، حيث قد يصاحب الطفل المولود ولادة مبكرة مشكلات طبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة والبقاء في العناية المركزة لحديثي الولادة، كما يتم تغذية الأطفال حديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 29 أسبوعًا في الحمل، عن طريق الوريد أو عبر أنبوب.

وفي السياق، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة: "لقد طُلب منا استقبال 36 طفلاً حديثي الولادة في الحاضنات. أنا أعمل مع فريقي ومع (السلطات) لمحاولة نقلهم إلى هنا في أقرب وقت ممكن... لدي 36 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة تهوية محمولة تنتظر على الحدود لاستقبال هؤلاء الأطفال... وإحضارهم على الفور إلى مستشفياتنا.. النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا. لأنك بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور".

«الطفل عبد الله كحيل»

كما نجحت الجهود المصرية في الوصول إلى الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذى وجه رسالة إلى المصريين من أجل إنقاذه، وسرعان ما استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدته ووجه بنقله إلى معهد ناصر ووإجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى، واستكمال علاجه في مصر.

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