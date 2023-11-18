السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بينهم عبد الحليم حافظ.. إيهاب فهمى: متحف الفن المصرى يضم مقتنيات نجوم المسرح والموسيقى

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

يستقبل متحف الفن المصري التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، زواره يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

 

وأكد الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ في بيان صحفي، أن متحف الفن المصري يستقبل رموزه ورواده، بما يحتويه من مقتنيات العظماء من الفنانين المصريين باختلاف أجيالهم، يعكس المدارس الفنية المتعددة للإرث الفني للدولة المصرية.

 

وتابع: "وهو ما يجعل زوار المتحف يطلعون على المراحل الزمنية للفن المصري، من خلال مشاهدتهم بعض المقتنيات والملابس التي ظهرت في بعض الأعمال الإبداعية لكبار الفنانين في صورة تليق بقيمة الرواد المصريين بمجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية".

وأضاف: "يحتوي متحف الفن المصري لرموزه ورواده، التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ على مقتنيات لكبار الفنانين المصريين نجيب الريحاني، زكي طليمات، سيد درويش، يوسف وهبي، توفيق الحكيم، صلاح جاهين، داود حسني، نبيل الألفي، علوية جميل، أمينة رزق، عبد الحليم حافظ، محمد الكحلاوي، توفيق الدقن، محمود عزمي، السيد راضي، محمد رضا، إبراهيم سعفان، عبد المنعم إبراهيم، عدلي كاسب، شكري سرحان، حسن عابدين، زوزو نبيل، سميحة أيوب، سمير العصفوري".

 

وتابع: "إلى جانب  فهمي الخولي، عقيلة راتب، عمر الحريري، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدي، آمال رمزي، مشيرة إسماعيل، محمود الجندي، محمد شوقي، أحمد راتب، سناء شافع، سيد زيان، مجدي وهبة، ومحمد متولي، محمود مسعود، المنتصر بالله، سهير الباروني، جمال إسماعيل، صلاح رشوان، طلعت زكريا، فاروق يوسف، محمد عناني، حسن الديب، وآخرين من رواد الفن المصري".

 

واختتم: "بالإضافة إلى مخطوطات بخط اليد لبديع خيري ومارون النقاش ومحمد التابعي وأبو السعود الإبياري، وماكيت دار الأوبرا المصرية القديمة، وآخر للمسرح القومي، وماكيت لمسرح سيد درويش، والكثير من الصور الأصلية والنوت الموسيقية والنصوص المسرحية التراثية النادرة، والمقتنيات الشخصية لعظماء الفن المصري في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية".

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