انطلاق المنافذ المتنقلة باكتوبر لمبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار 25%.. اليوم

بتوجيهات وزير التموين ومحافظ الجيزة

انطلقت المنافذ المتنقلة لمبادرة رئيس الجمهورية، اليوم، لتخفيض الأسعار بنسبة 25% في الحي الحادي عشر بمدينة اكتوبر بالمنطقة العمرانية الجديدة.

تخفيض الأسعار

ووجهت المهندسة هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بان مبادرة رئيس الجمهورية تأتي في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للمرور علي كافة المناطق علي مستوي الجيزة للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الاسعار وتنفيذا لمجلس الوزراء علي أن يتم بيع السكر بسعر 27 جنيه للكيلو.



وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بان المبادرة التي تم إطلاقها خلال الشهر الماضي تستمر لمدة 6 أشهر وتتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع اساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪.

واضافت أن المبادرة ثبتت نجاحها في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الاسواق المحلية وخفض الاسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين.



وشهدت المنافذ المتنقلة لمبادرة تخفيض الأسعار في أكتوبر إقبالا كبيرا بين المواطنين وحالة رضا واستحسان من الجميع.

يذكر أن السيارات المتنقلة في مناطق اكتوبر تحت إشراف السيدة سامية موسي مدير إدارة تموين اكتوبر ومشاركة مصنع الماسة لتعبئة المواد الغذائية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.



من جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلي ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.