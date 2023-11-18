السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بتوجيهات وزير التموين ومحافظ الجيزة

انطلاق المنافذ المتنقلة باكتوبر لمبادرة رئيس الجمهورية بتخفيض الأسعار 25%.. اليوم

الأسواق
الأسواق

انطلقت المنافذ المتنقلة لمبادرة رئيس الجمهورية، اليوم، لتخفيض الأسعار بنسبة 25%  في الحي الحادي عشر بمدينة اكتوبر بالمنطقة العمرانية الجديدة.

تخفيض الأسعار 

ووجهت المهندسة هالة غريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بان  مبادرة رئيس الجمهورية تأتي  في  ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  للمرور علي كافة المناطق علي مستوي الجيزة للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الاسعار وتنفيذا لمجلس الوزراء علي أن يتم بيع السكر بسعر 27 جنيه للكيلو.


وقالت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة بان المبادرة التي تم إطلاقها خلال الشهر الماضي  تستمر لمدة 6 أشهر وتتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع اساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪.

واضافت أن المبادرة ثبتت نجاحها في  تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لعمل توازن في الاسواق المحلية وخفض الاسعار لمراعاة محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين.
 

وشهدت المنافذ المتنقلة لمبادرة تخفيض الأسعار في أكتوبر إقبالا كبيرا بين المواطنين وحالة رضا واستحسان من الجميع.

يذكر أن السيارات المتنقلة في مناطق اكتوبر تحت إشراف السيدة سامية موسي مدير إدارة تموين اكتوبر ومشاركة مصنع الماسة لتعبئة المواد الغذائية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

txt

وزارة التموين تحذر المخابز من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات


من جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير،  أن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ  مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يوميًا بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

 وأشار إلي ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

تخفيض الأسعار المنطقة العمرانية الجديدة المنافذ المتنقلة لمبادرة رئيس الجمهورية وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير جميع أنواع السلع الشركة القابضة للصناعات الغذائية

مواد متعلقة

إقبال على منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمعرض شبرا الخيمة

إقبال كبير على منافذ مبادرة خفض أسعار السلع.. والسكر بـ27 جنيهًا

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

صنع في مصر.. رئيس "طنطا للزيوت": نخطط لـ6 مليارات جنيه مبيعات (حوار)

تموين الغربية: المخزون الاستراتيجي آمن والسلع الأساسية متاحة

"عشماوى": تداول ١٠٧ سبائك ذهب وفضة بوزن اجمالي يقدر ب ٢٤٦ كيلو جرام عبر منصة البورصة المصرية للسلع

صنع في مصر.. رئيس مصنع قسمة والشبراويشى: مستعدون لإنتاج جميع احتياجات السوق المحلي

"التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء فى غزة

الأكثر قراءة

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

فى ختام جولته: رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة أوتسوكا اليابانية العاملة فى مجال الصناعات الدوائية

غدًا.. أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا فى واقعة حفل المنصورية

وزير النقل: نظام التسجيل المسبق للشاحنات بمحطة "تحيا مصر" قلل زمن مكوث الحاويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضي التحقيق والمحاسبة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان