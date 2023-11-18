السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تجدد الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال فى حى الشيخ رضوان بغزة

غزة
غزة

أكد إعلام فلسطيني تجدد الاشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند مدخل بلدة "إذنا"، غرب الخليل بالضفة الغربية، وارتكبت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مجزرتين في مدرسة "الفاخورة"، التي تؤوي اللاجئين، وراح ضحيتها حتى الآن 200 شهيد، علاوة على ارتكابهم مجزرة في مدرسة تل الزعتر، التي سقط فيها عشرات الجرحى والشهداء.

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