السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يقود هجوم جنوب إفريقيا ضد بنين بتصفيات كأس العالم 2026

بيرسي تاو
بيرسي تاو

أعلن هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب بنين ضمن لقاءات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب بنين بالجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تشكيل جنوب إفريقيا لمباراة بنين

ويقود بيرسي تاو، جناح نادي الأهلي، هجوم منتخب جنوب إفريقيا في مباراة اليوم، وبجواره مهاجم.

 
وجاء التشكيل على النحو الآتي:
في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.
خط الدفاع: خوليسو موداو، سياندا كسولو، موتوبي مفالا، أوبري موديبا.

وسط الملعب: يايا سيتول، موكوينا، زواني.
الهجوم: بيرسي تاو، إيفيدنس ماكجوبا، بونجوكوهلي هلونجواني.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "ريكاردو جوس، فيلي موثوا، نيكو موبي، نكوسيناثي سيبيسي، برادلي كروس، جايدن أدامز، زاخيلي ليباسا، جران كيكانا، سانديل مثيثوا، أوسوين أبوليس، إلياس موكوانا، ميهلالي مايامبيلا، تابيلو كسوكي".

ويقع منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 رفقة منتخبات ليسوتو ونيجيريا ورواندا وزميبابوي وبنين.
وتعادل منتخب ليسوتو مع نظيره النيجيري في المباراة الأولى من التصفيات بهدف لكل منهما، فيما تعادل منتخبا زيمبابوي ورواندا بدون أهداف.

وبناءً على النظام الجديد لبطولة كأس العالم التي ستضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بداية من نسخة 2026، تم تقسيم قارة إفريقيا إلى 9 مجموعات كل مجموعة، تضم 6 منتخبات وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول مباشرة، بينما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع قارات أخرى لتحديد منتخب واحد يكمل عقد المنتخبات المشاركة في البطولة.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على حساب نظيره منتخب جيبوتي في مباراة الجولة الأولى من التصفيات بستة أهداف دون رد.

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