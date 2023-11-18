السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

هيكل سيرة الاستاذ
هيكل سيرة الاستاذ

أعلنت القناة الوثائقية، عن عرض الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل سيرة الأستاذ"، في تمام الساعة العاشرة مساء الأربعاء المقبل. 

https://fb.watch/oonzicgjpe/?mibextid=UyTHkb

وروجت الوثائقية للجزء الثالث من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت البرومو الخاص بالفيلم، وعلقت عليه: "تفاصيل السنوات الأخيرة في حياة محمد حسنين هيكل، ووصيته، ونبوءته!.. انتظروا الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، يوم الأربعاء المقبل، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية".

ويتضمن الجزء الثالث من فيلم هيكل سيرة الأستاذ مشاهد وشهادات لم تظهر من قبل عن حريق منزل الأستاذ هيكل في برقاش، وتفاصيل محاولة اغتياله عقب أحداث ثورة 30 يونيو 2013، والوصية التي كتبها، واللحظات الأخيرة في حياته.

جدير بالذكر أن قناة "الوثائقية" أنتجت وعرضت الجزأين الأول والثاني من فيلم "هيكل.. سيرة الأستاذ"، خلال الشهرين الماضيين، احتفاءً بمئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل

والفيلم أُجريت مقابلاته بين القاهرة وعدد من العواصم العربية والأوروبية، يستضيف عددًا من الوجوه البارزة في دنيا الصحافة والسياسة والفكر، منهم البريطاني "أندرو نايت"، أحد أشهر صانعي الصحافة في العالم، والجزائري "الأخضر الإبراهيمي"، المبعوث الأممي ووزير خارجية الجزائر الأسبق، والمصري "مصطفى الفقي"، الكاتب والدبلوماسي السابق، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين والكتاب المصريين.

كذلك يشهد الفيلم الظهور المتلفز الأول للسيدة "هدايت تيمور"، زوجة الكاتب الراحل، وشقيقته السيدة" مها هيكل"، بالإضافة إلى عدد آخر من أفراد الأسرة. 

خريطة أفلام الوثائقية في نوفمبر 

وتعرض قناة "الوثائقية" الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، خلال شهر نوفمبر، والذي يوثق في أجواء من الإثارة والتشويق مهمة اغتيال "بابلو إسكوبار"، أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

كما تعرض أيضًا الفيلم الوثائقي "بنبان" في شهر نوفمبر، ويوثق الفيلم مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي

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