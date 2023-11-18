السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض سيارات الإسعاف المجهزة لنقل "الأطفال الخدج" من غزة

جريدة الدستور

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" إحدى سيارات الإسعاف المخصصة لنقل الأطفال "الخدج" من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية، والمجهزة على أعلى مستوى للتعامل مع كل الحالات ومشكلات حديثي الولادة.

وقال الدكتور محمد غريب، من هيئة الإسعاف المصرية، وهو أحد الأطقم الطبية الموجودة داخل إحدى السيارات الخاصة لنقل الأطفال الخدج، إن هناك استعدادات كافية لدينا لاستقبال كل الأطفال الخدج وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، خلال مداخلة من أمام معبر رفح: "لدينا خطة لاستقبال 100 طفل وليس فقط 35 طفلًا".

وتابع: "الحضانة تعمل بشكل نقال، وكأنها عناية مركزة للطفل، وتوجد به أجهزة أكسجين، ولدينا فائض لنقله لأبعد مكان ممكن".

سيارات الإسعاف حضانات الاطفال الخدج معبر رفح القاهرة الإخبارية

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