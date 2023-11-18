السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مصطفي البلكي: "سبع حركات للقسوة" رواية الحرب وما بعدها

مصطفي البلكي
مصطفي البلكي

ينتظر الكاتب الروائي مصطفي البلكي، صدور روايته "سبع حركات للقسوة"، قريبًا، عن دار سما للنشر والتوزيع.

مصطفي البلكي: سبع حركات للقسوة رواية الحرب وما بعدها

 

وكشف "البلكي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، ملامح عمله السردي الجديد، مشيرًا إلى أن "رواية، سبع حركات للقسوة، رواية الحرب وما بعدها، وكيف تجني الحرب على إنسانية الإنسان وتنال من كينونته، من خلال امرأة تعيش ويلاتها فتفقد جميع أفراد بيتها، وتقع أسيرة في يد أحد الفريقين المتقاتلين".

وتابع "وفي الأسر تبدأ علاقتها بامرأتين لكل واحدة حكاية، تنسج الأيام نهاية لكل واحدة، فيسوقها حلم الانتقام إلى الدخول في علاقة شائكة مع من قتل زوجها".

وخص الكاتب الروائي مصطفي البلكي، بمقتطف من روايته الأحدث ــ تحت الطبع ــ سبع حركات للقسوة ــ وفيها نقرأ: ”رأيتُ تعاستي في اللحظة التي حلمت فيها أنَّني وجدتُ ثمرة تفاح، غسلتها وأكلتها، فسدَّت جوعي ونمت. أعجبت الفكرة صغيري فتلمظ، وشعر بمذاق التفاح الذي يعرفه، وسرَّت قشعريرة في جسده، فمدّ يده في الظلام وقطف تفاحة، كانت شهية، سدّت جوعه، ونام قرير العين؛ خلاف من في البيت الذي قضى أغلب ساكنيه الليلة وهم يشتكون من عبء الظلام، ومن أصوات المدافع التي لم تتوقف عن صب غضبها على أطراف القرية. 

راقبتْ العجوز ما يدور في البيت ولم تتكلم معي، وفكرتُ في أنَّها الوحيدة التي تراقب ما يحدث، فمنذ بدء الحرب وهي تخرج قبل أن تشرق الشمس، تغيب وسط خرائب البيوت التي طالتها القذائف، لم يحدث وتبعها أحد، رغم أنَّ الجميع طرقوا باب السؤال: إلى أين تذهب؟ وماذا تفعل في تلك الساعات التي تقضيها بعيدًا عن البيت؟.

يشار إلى أن مصطفي البلكي، كاتب روائي، من مواليد محافظة أسيوط، والتي مازال يتمسك في الإقامة والعيش في رحابها، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية السردية، نذكر من بينها روايات: “البهيجي” عن دار سما للنشر 2021. وعن نفس الدار صدر له في العام 2016 رواية “نفيسة البيضا”، ورواية “قارئة الأرواح” عن نفس الدار.

كما سبق وصدر للكاتب مصطفي البلكي، روايات: الجمل هام للنبي، بياع الملاح، سيرة الناطوري، ممرات الفتنة، جلنارة حمراء، سيدة الوشم، بيت العدة والكرباج وغير ذلك. 

مصطفى البلكي رواية سبع حركات للقسوة دار سما للنشر والتوزيع رواية جلنارة حمراء رواية ممرات الفتنة رواية سيرة الناطوري

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