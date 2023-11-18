السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

112 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز فى بنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 55 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 9 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و4 محاضر للتصرف في 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

ضبط مخالفات بالأسواق والمخابز في بني سويف

في حين تم تحرير 2 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإداراتها الفرعية لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، عن تحرير 5 محاضر لمسئولين عن محلات السجائر لوجود 500 علبة مجهولة المصدر وبدون بيانات والبيع بأزيد من السعر المقرر، ومحضر لصاحب مخبز سياحي بتجميع عدد 2 جوال دقيق مدعم، و4 محاضر ضد جزارين لعرضهم لحومًا مذبوحة خارج المجزر والتحفظ على 18 كجم، و19 محضرًا للعاملين في مجلات بيع اللحوم والمواد الغذائية لعدم وجود شهادات صحية سارية، و16 محضرًا لمسئولي محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن تحرير محضر ضد مسئول عن محطة وقود لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، و3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.

بني سويف التموين مخالفات وزارة التموين السكر

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