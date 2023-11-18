"الهيروين" يقود سائقًا للسجن المشدد 6 سنوات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة سائقا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار في القضية رقم 3969 لسنة 2023 قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2476 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة وسامح لاشين وسكرتارية تامر عبدالعظيم وسامي سمير.

البداية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم " محمد ع "، سائق، مقيم بمركز ابو حماد، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة هيروين مخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، وبحوزته 41 لفافة من جوهر الهيروين المخدر وقطعة حجرية من نفس المخدر بقصد الاتجار، بالإضافة إلى سلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.