الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخدرات بمليون جنيه بحوزة 3 متهمين في القليوبية

ضبط 3 أشخاص بتهمة
ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار فى المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية، وبحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية تفيد قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى لتحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة.

فريق بحث يحدد تفاصيل المتهمين وأسلحتهم

عرضت المعلومات على مديرية أمن القليوبية، وشكل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين لاثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون أسلحة نارية وبيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش و4000 قرص عقار مخدر و2500 قرص مخدر وعدد من طلقات الخرطوش وسلاح أبيض وميزان حساس ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،100،000 وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تجارة المخدرات امن القليوبية ترويج المخدرات القناطر الخيرية شرطة القناطر

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