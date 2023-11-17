ضبط 224 قضية مخدرات خلال 24 ساعة فى حملات بالمحافظات

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 224 قضية مواد مخدرة بإجمالي 246 متهمًا ضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت "167٫979 كيلو جرام"، كمية من مخدر البانجو وزنت "372٫970 كيلو جرامًا"، كمية من مخدر الهيروين وزنت "12٫053 كيلو جرامًا"، كمية من مخدر الهيدرو وزنت "9٫690 كيلو جرامًا"، كمية من مخدر الأفيون وزنت "1 كيلو جرام"، كمية من مخدر الشابو وزنت "840 جرامًا"، كمية من مخدر الإستروكس وزنت "900 جرام"، كمية من مخدر الآيس وزنت (613 جرامًا)، كمية من مخدر البودر وزنت "90 جرامًا"، و"82610" أقراص مخدرة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.