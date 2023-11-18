السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلامية فلسطينية: الدعم المصرى لغزة مياه تروى غصن الزيتون ليزداد صموده

قوافل صندوق تحيا
قوافل صندوق تحيا مصر لفلسطين

قالت الإعلامية الفلسطينية "داليا": "أنا كفلسطينية أقف بكل شموخ أمام صمود شعبي بعينٍ دامعة وقلب منفطر، وأرى الأطفال صغارًا تموت كل يوم وأمهات تحضن أنفاس أولادها لآخر مرة، وعائلات تُمحى من سجلات الحياة وجريمتهم الوحيدة أنهم فلسطينيون".

وأضافت، خلال إطلاق قافلة "صندوق تحيا مصر" للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي: "العين الثانية بشوف مصر الحضن والأهل، فأهل مصر الدرع الأولى وحامية القضية الفلسطينية على مر التاريخ وقدمتوا كل أنواع الدعم السياسي والاقتصادي وآلاف الشهداء والمصابين، وصولًا لهذه الشاحنات التي تقدم للشعب الفلسطيني بدعم وتوجيه القيادة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوهب الحياة مجددًا لأهل فلسطين".

وتابعت: "دعم مصر بتوجيهات الرئيس السيسي كان ولا يزال المياه التي تروي غصن الزيتون الأبي ليزداد صموده".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرًا من القلب لمصر ولشعب مصر وصندوق تحيا مصر، قد صدقتم الفعل والقول، صدق اللي قال من مصر.. هنا فلسطين".

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