اليوم.. افتتاح معرض "من وحي الحجار" بالأوبرا لمدة أسبوع

تحت عنوان "من وحي الحجار" يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية بالشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض الفنانة منى شعير، مساء اليوم السبت، وذلك بحضور النجم الكبير علي الحجار، داخل قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يتم الافتتاح في تمام السادسة والنصف مساء، ويضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها احبار اكوالين، ريشة على ناصبيان، ألوان أكريليك على توال، وتستلهم أعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع حتى يوم السبت المقبل الموافق 25 نوفمبر.