قصة حب سلمى أبوضيف وأحمد داود في "زينهم"

تواصل الفنانة سلمي ابو ضيف وأبطال مسلسل زينهم تصوير العمل على قدم وساق للانتهاء من تصويره بالتزامن مع عرضه حيث بدأ صناع العمل التصوير قبل شهرين ومن المقرر الانتهاء من تصويره بالكامل خلال أسبوعين على أقصى تقدير، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

وتجسد سلمي ابو ضيف خلال أحداث المسلسل دور جميلة وهي فتاة تقع في حب أحمد داود الذي يجسد دور طبيب شرعي تبتعد عنه الفتيات فور علمهم بمهنته الحقيقية.

و تعرض شبكة قنوات ON غدا الأحد أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “ زينهم” والذي يعد أحد أهم الأعمال الدرامية المتميزة التي تعرض خلال موسم الاوف سيزون.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل زينهم

تعرض الحلقة الأولى من مسلسل زينهم على قناة ON في تمام الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما تعرض أيضا على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية

قصة وأبطال مسلسل زينهم

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في الدراما التليفزيونية، ومكون من 30 حلقة متصلة منفصلة،تدور أحداث مسلسل “زينهم” فى إطار تشويقى لايت يدور حول شخصية "زينهم" التى يُجسدها الفنان أحمد داوود وهو طبيب شرعي في إحد المشارح.

ويستعرض أحداث المسلسل مواقفه العديدة مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته نظرا لصعوبته.

ويشارك في بطولة مسلسل زينهم، عدد من النجوم والفنانين منهم أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى إسماعيل.