يُعرض فى مصر الخميس.. لماذا كان خواكين فينيكس الخيار المثالى لفيلم "نابليون"؟

لا أحد ينكر أن النجم خواكين فينيكس الحائز على الأوسكار عن دوره في "الجوكر"، يستطيع أن يفعل أي شيء عندما يقف أمام الكاميرا، وهو ما أكده أداؤه في فيلم "نابليون" الذي يُعرض في مصر الخميس المقبل، حيث أثبت أنه الخيار المثالي للعب دور الأيقونة الفرنسية.

وقد شبّه مخرج الفيلم الملحمي التاريخي السير ريدلي سكوت، العمل مع خواكين فينيكس بـ "رحلة التزلج"، حيث يجتمع معه للمرة الثانية بعد أكثر من عقدين من الزمن في فيلم "نابليون" Napoleon بعد تعاونهما الشهير في فيلم "المصارع" "Gladiator" عام 2000، والذي فاز بـ 48 جائزة منها خمس جوائز أوسكار وتم ترشيحه لسبعة إضافية، بما في ذلك أفضل سيناريو أصلي وأفضل ممثل مساعد لخواكين فينيكس وأفضل مخرج لريدلي سكوت.

كاريزما خواكين فينيكس

كشف أيضا طاقم العمل عن كيف كان خواكين فينيكس اختيارًا مثاليًا للعب دور الإمبراطور الفرنسي، وعندما سُئل عن السبب، أجاب الممثل الاسكتلندي مارك بونار، الذي يلعب دور مساعد نابليون جان أندوش جونو: "الكاريزما".

وقال بونار في تصريحات لمحطة "راديو فيرجن" البريطانية: "لقد كان نابليون رجلًا يتمتع بشخصية جذابة بشكل لا يصدق، وقد تبعه جنوده حتى وفاتهم، كما تعلمون، الكثير منهم، لقد ألهمهم بهذا النوع من الولاء، ويتمتع خواكين بقدر كبير من الكاريزما بالإضافة إلى تمتعه بالمرح والشقاوة والجرأة اللازمة للدور الذي لعبه"، مضيفا: "خواكين سيجرب أي شيء، وفي كثير من الأحيان، تكون جميع خياراته جيدة حقًا".

كما شارك الممثل المغربي البريطاني يوسف قرقر، الذي يلعب دور الجنرال دافوت، مشاعره حول كيف كان خواكين نابليون المثالي، وقال ردا على سؤال حول شعوره تجاه خواكين فينيكس: "لقد شعرنا جميعا تجاهه بنفس الطريقة التي شعر بها رجال وجنود نابليون تجاه نابليون".

وتابع قرقور: "أردنا جميعا أن ندعم خواكين بأفضل ما يمكن، وأن نحاول أيضا تخمين ما يحتاج إليه قبل أن يقوله. وكان رجال نابليون يفعلون نفس الشيء تماما".

وحول موضوع ما كان يبدو عليه خواكين خارج شخصيته، أكد يوسف: “خواكين رجل نبيل، إنه لطيف حقًا، إنه محترف بشكل لا يصدق، ومكرس بشكل لا يصدق للعمل، لا أعتقد أنه كانت هناك لحظة لم يذاكر فيها سطور دوره ويعمل عليها ويفكر فيها".

وفي الوقت نفسه، قال الممثل البريطاني بول ريز، الذي يجسد شخصية السياسي والدبلوماسي والعسكري تاليران، بحماس إنه "أعجب بخواكين أكثر من أي شيء أثناء العمل معه في الفيلم، أعتقد أنه أعظم ممثل في العالم، مثل الكثير من الناس"، مضيفًا أنه في أحد المشاهد في غرفة الخرائط كان سعيدًا بمشاهدة خواكين الممثل النفسي والجسدي العبقري وهو يعمل وكأنه يرقص وهو أمر استثنائي للغاية".

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نسخة جديدة من نابليون

أما النجم خواكين فينيكس فقال عن تجسيده للدور إنه اكتشف "نسخة جديدة من نابليون"، مضيفا إنه فوجئ باكتشاف نسخة من نابليون الذي كان أشبه بـ "مراهق واقع في الحب" أكثر من كونه قائدًا منتصرًا أثناء دراسته لدوره الملحمي الجديد.

وكان قد قال خواكين في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس: "أعتقد أن نابليون كان رجلا رومانسيا بعقل عالم رياضيات، وكان يبدو كمراهق عاشق، يكاد يقرض الشعر".

وأضاف: "هناك شيء محبب في الأمر - إذا لم يكن مسؤولاً أيضًا عن وفاة ملايين الأشخاص -، فقد تخيلت أنه كان باردًا ومحسوبًا كخبير استراتيجي عسكري عظيم. ما أدهشني هو روح الدعابة ومدى طفوليته."

وأشار خواكين إلى إنه انتظر أكثر من 20 عاما للعمل مع سكوت مرة أخرى بعد النجاح الكبير الذي حققاه في فيلم "المصارع" الذي لعب فيه دور إمبراطور آخر هو كومودوس.