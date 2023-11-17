السفير الفلسطيني بالقاهرة يوجه رسالة شكر للشعب المصري والقيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

وجه السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، رسالة شكر وتقدير للشعب المصري وللقيادة المصرية المتمثلة في سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كل ما تقدمه مصر للشعب الفلسطيني من دعم وإسناد تاريخي مستمر للقضية الفلسطينية وللكفاح الوطني الفلسطيني.

وأضاف السفير دياب اللوح خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، أن مصر تبادر في كل حرب وكل عدوان يتعرض له الشعب الفلسطيني، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر تدخلت منذ اللحظة الأولى لوقف هذا العدوان ومازالت تبذل مساعيها وتجري اتصالاتها، خاصة الرئيس عبدالفتاح لوقف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر فتحت مجالها الجوي والبري والبحري أيضًا لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، ما تستقبل مصر الجرحى والمصابين لعلاجهم في المستشفيات المصرية.