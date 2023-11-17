الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كرم جبر يمتدح مواقف الرئيس السيسي والإعلام المصري تجاه غزة

كرم جبر
كرم جبر

أثنى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي والإعلام المصري في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال جبر، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت"، إن الرئيس السيسي أبدى "بطولة وشجاعة وصبر" في التعامل مع الأزمة، وأنه تحدى الضغوط الدولية والإقليمية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف النار وفتح المعابر.

وأضاف جبر أن الإعلام المصري كان "مصداقيًا ودقيقًا" في نقل الحقائق عن ما يحدث في غزة، وأنه استرد ثقة المشاهدين والمستمعين خلال الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن القنوات الإخبارية المصرية أصبحت مرجعية للقنوات الإخبارية الأخرى في المنطقة والعالم، بفضل الكوادر الإعلامية الشابة والمحترفة التي ضخها الإعلام المصري مؤخرًا.

واختتم جبر حديثه، بالتأكيد على أن الإعلام المصري استعاد مكانته ودوره وريادته في العالم العربي، وأنه سيواصل تقديم الرسالة الإعلامية بمسؤولية واحترافية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رم جبر القضية الفلسطينية لعدوان الإسرائيلى غزة الرئيس السيسي وقف النار فتح المعابر

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