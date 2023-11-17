الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: مشروع توسيع طريق الكورنيش لن ينقص متر رمال واحد من الشواطئ

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مشروع توسيع طريق الكورنيش من المشروعات الهامة التي تشهدها المدينة الساحلية، حيث يتم بطول 4 كيلو و400 متر داخل 14 شاطئ شرق المدينة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمكتبة الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف المحافظ، أن مشروع توسيع طريق الكورنيش بتضمن الدخول 15 متر داخل 14 شاطئ، 14 شاطئ ويتم كسوها بالرمال وعمل حماية لها، مؤكدًا أن الشواطئ لن تنقص متر رمال واحدًا.

الإسكندرية تستعد لاستقبال نوة شديدة 

وأوضح أن الإسكندرية تشهد تغيرات مناخية، ونوات شديدة هذا العام بحسب هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى أن المدينة تستعد الأحد المقبل لاستقبال نوة شديدة تشهد حالة من الطقس السيئ وارتفاع بأمواج البحر يصل لـ 5 أمتار.

استراتيجية إدارة مياه الأمطار 

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية، يتم بها 19 مشروعا، ومن أهم مشروعاتها  التي تستهدف حلول لمياه الأمطار الغزيرة مشروع  الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار وهو من اهم المشروعات التي للخمسين عام القادمة، متابعًا أن الاستراتيجية تتضمن  فضل شبكات مياة الأمطار عن الصرف الصحي من خلال 3مراحل، وتشمل لمرحلة الأولي 9مشروعات، حيث تم الانتهاء من 3مشروعات كاملة وجاري العمل في 3مشروعات أخرى تبقى على الانتهاء منها  شهرين، لافتًا أنه سيتم تحويل مياه الأمطار من خلال هذا المشروع الضخم للدلتا الجديدة.

وشارك في المؤتمر المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة فرع الإسكندرية، والأنبا بافلي، رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية. 
ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقادة المجتمع المدني، وعمداء الكليات، وشباب جامعة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية طريق الكورنيش التحالف الوطني استراتيجية إدارة مياه الأمطار الرئيس السيسي

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