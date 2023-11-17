الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد على "الحياة".. كاتم أسرار أحمد زكي يروي تفاصيل مكالمته مع مبارك

محمد وطني
محمد وطني

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي لأول مرة محمد وطني الصديق ورفيق المشوار للراحل الكبير أحمد زكي، في حلقة خاصة في العاشرة من مساء الأحد المقبل عبر برنامج واحد من الناس على شاشة قناة “الحياة”.

ويروي "وطني" أسرار وكواليس تذاع لأول مرة وصور ومقتنياته الخاصة انفرد البرنامج بتصويرها من مكتبه وذلك بمناسة ذكرى ميلاد عبقري التمثيل الفنان الراحل أحمد زكي.

ويكشف كاتم اسرارة والذي عاش معاة 18 سنة واقترب من شخصيته الإنسانية قبل الفنية والوحيد الذي حصل على تفويض منه، للحديث عن سيرة ومسيرة “زكي” بعد وفاته.

ولأول مرة فتح مكتب أحمد زكي الشخصي، وتصوير مقنياته الخاصة، ويكشف تفاصيل مكالمة الرئيس محمد حسنى مبارك اثناء تواجده فى المستشفى، وكيف استقبل خبر رحيل الفنانة هاله فؤاد، ولماذا لم يتزوج أحمد زكي مرة أخرى؟.

كما يكشف تفاصيل علاقة الفنان رغده بأحمد زكي وتواجدها معه  بالمستشفى طول فتره علاجه، وتفاصيل مشروع زواج أحمد زكى من الفنانه نجلاء فتحى قبل زواجها، وعلاقته بالفنانة سعاد حسني.

ويكشف أيضا تفاصيل خناقة أحمد زكى مع المخرج محمد خان فى فيلم السادات ، وحقيقه فقدان بصر أحمد زكى فى آخر أيامه وكواليس تصوير فيلم "العندليب"، يذاع برنامج "واحد من الناس" الأحد في العاشرة مساء قناة الحياة..

الإعلامي عمرو الليثي عمرو الليثي محمد وطني واحد من الناس الحياة

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