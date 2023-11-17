"صحة دمياط": فحص 8700 من منتسبي الجامعة ضمن حملة "100 يوم صحة"

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن انتهاء فعاليات حملة “100 يوم صحة” في جامعة دمياط.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة وجامعة دمياط تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الترابط والتكامل بين أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتحت رعاية الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط .

ونظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعه، تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة دينا ابو صير مدير الرعاية الأساسية والدكتورة اروى بدير منسق المبادرة فعاليات مبادرة 100يوم صحة بجامعة دمياط وذلك لمدة أسبوعين بـ 14 كلية(الطب والتمريض والهندسة والفنون التطبيقية والحقوق وتربية رياضية والتجارة والحاسبات والتربية والعلوم والزراعة والاثار والتربية النوعية والاداب من خلال فرق 100يوم صحة من تمريض ومدخلين ورائدات ومثقفين من المركز الطبي العام ومركز مبارك بدمياط الجديدة بقيادة الدكتورة سوزى عز الدين مسئول المبادرات والدكتورة رضوى الشريف مسئول التثقيف.

وأكد وكيل "صحة دمياط" أن مبادرة “100 يوم صحة” قدمت خدمات الفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية لنحو 8700 مواطن من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالجامعه.

كما تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي وعقد ندوات تثقيفية لنحو عشرة آلاف مواطن لرفع مستوى الوعي الصحي وتغيير المفاهيم الصحية الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعريف المواطنين بخدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في دمياط.