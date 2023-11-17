"الشباب" تبدأ صرف الدفعة السادسة لدعم الاتحادات الرياضية ضمن استعدادات أولمبياد باريس

بدأت وزارة الشباب والرياضة، صرف الدفعة السادسة، من الدعم المالي المخصص للاتحادات الرياضية المصرية الأوليمبية، للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة (باريس 2024).

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الدعم يأتي في ضوء حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، مبينًا أن المنظومة الرياضية تشهد العديد من النجاحات بفضل دعم القيادة السياسية، وحرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذي يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب، وصولًا للأوليمبياد وتحقيق الميداليات.

إجمالي قيمة الدفعات الست 302 مليون و500 ألف جنيه

وتبلغ قيمة الدفعة السادسة 57 مليون جنيه، ليصبح إجمالي قيمة الدفعات الست 302 مليون و500 ألف جنيه لتضاف بذلك إلى إجمالي قيمة الإنفاق العام من وزارة الشباب والرياضة، والتي تشمل استضافة أكثر من 330 بطولة رياضية قارئة وعالمية، فضلًا عن الصرف على أكثر من 1200 بعثة رياضية للمشاركة في مختلف المنافسات القارية والإقليمية والعالمية ومنها البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، لتبلغ قيمة الإنفاق العام من وزارة الشباب والرياضة مليارًا ومائة مليون جنيه دعما لأبطالنا الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين قبيل مشاركاتهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على دعم جميع الاتحادات الرياضية، لتتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأن بالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة، والمتضمنة الضوابط الخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ لدراسة الخطط الزمنية، والدراسات الفنية، والمتطلبات الخاصة بكل اتحاد رياضي على حدة، ما من شأنه أن يعمل على بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن كل خطط الدعم والتحفيز للاتحادات والرياضيين، تهدف بالأساس إلى تحفيز اللاعبين وتقدير جهودهم وتضحياتهم في تمثيل المنتخبات الوطنية، وتعكس التزام الحكومة المصرية والقيادة السياسية وحرصها على مواصلة دعم الرياضة والرياضيين، لتعزيز أهمية دور الرياضيين المصريين في اعتلاء منصات التتويج ورفع علم مصر عاليًا في كافة المحافل العالمية.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي، باستمرار صرف الإعانات المالية السنوية المُقدمة من الوزارة لدعم الاتحادات الرياضية (الأوليمبية وغير الأوليمبية)، وذلك بغرض دعم جميع الاتحادات الرياضية المصرية لإعداد وتنفيذ خطط نشاطها وأوجه إنفاقها على الرواتب وكافة أوجه نفقاتها الإدارية.

وأشار الوزير إلى دور اللجنة العلمية بالوزارة في تقديم دراسات علمية وفنية تتضمن الإجراءات الخاصة بإعداد الأبطال، وتتضمن مختلف القياسات البدنية والحركية والجسمانية والصحية والنفسية، بالإضافة إلى قياس المؤشرات الوظيفية وعلاقتها بفاعلية الأداء، وذلك من أجل تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأوليمبية في تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية.

وتأتي المرحلة الأولى منها الاستعدادات للدورة الأوليمبية المقبلة باريس، والمرحلة الثانية لدورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في ضوء توسع الوزارة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأوليمبية سواء في باريس 2024، أو في لوس أنجلوس 2028.