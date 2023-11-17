مطار العريش يستقبل المستشفى الميدانى الإماراتى تمهيدًا لنقله لغزة

أعلن مراسل فضائية إكسترا نيوز، عن وصول طائرة تابعة لدولة الإمارات، تمهيدًا لدخولها قطاع غزة، وتحمل على متنها مستشفى ميداني.

وقال المراسل في رسالته على الهواء مباشرة من مطار العريش، إن الإمارات تستعد أيضًا لإجلاء عدد من المصابين من أهالي قطاع غزة للدخول إلى أراضيها لتلقي العلاج بمجرد وصولهم إلى معبر رفح البري خلال الساعات المقبلة.

وكانت رحبت دولة الإمارات أمس الخميس، باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ودون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.