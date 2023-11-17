الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جريفيث: تضرر أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، إن انهيار الاتصالات بغزة سيزيد أعداد الضحايا الفترة المقبلة بسبب عدم قدرة المنظمة على التواصل مع الطواقم والعاملين في القطاع.

وأضاف جريفيث، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في غزة، أنه تضرر أكثر من 41 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، الأمر الذي يساهم في زيادة معاناة المدنيين في القطاع.

ووفقًا لكلمة جريفيث، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفى المعمداني الوحيد الذي يستقبل مرضى داخليين بغزة، بسبب خروج المستشفيات في القطاع عن الخدمة لنقص الوقود.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إلى أنه لا بد من إتاحة وصول المساعدات إلى غزة واحترام ذلك، مؤكدًا أن الزملاء في وكالة الأونروا يتعرضون للقتل بقطاع غزة، بسبب الغارات العشوائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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