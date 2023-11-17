الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخصائية تخاطب: الرئيس السيسي اهتم بذوي الهمم اهتماما كبيرا (فيديو)

أخصائية تخاطب
أخصائية تخاطب

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة، لما يحملوه من طموحات وآمال كبيرة.

وقالت إسراء ياسر أخصائية تخاطب: الرئيس السيسي اهتم بذوي القدرات الخاصة اهتماما كبيرا، من خلال الكارت الشامل، تكافل وكرامة، بعد أن كانوا مهمشين في المجتمع، لا يلتفت لهم أحد ولكن الرئيس أعاد لهم قيمتهم في العالم.

وأضافت أن الدولة حرصت على عمل مرافق عامة لذوي القدرات الخاصة بالمجان ومواصلات مجانية ومستشفيات وغيرها من الخدمات.

 

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

 

أخصائية تخاطب الرئيس السيسي السيسي أبرز انجازات الرئيس السيسي

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