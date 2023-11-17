جوزيب بوريل: هجوم إسرائيل على الأطفال بمدارس ومستشفيات غزة "لا يمكن تبريره"

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الأوضاع في غزة غير مواتية للعمل الإنساني، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحشية التي تقوم بها إسرائيل في أداء عملياتها لا يمكن تبريرها.

وأضاف "بوريل"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "تحدثت أمس مع السلطات الإسرائيلية، وأكدت لهم أن البشاعة لا تبرر بشاعة أخرى"، مؤكدًا أن الهجوم على الأطفال في المدارس والمستشفيات أمر لا يمكننا تقبله.

كما أكد أن مجلس الأمم المتحدة تبنى قرارًا إنسانيًا لتمرير المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى قطاع غزة، وعودة المرافق الحيوية إلى العمل.