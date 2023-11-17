الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب الفلبين

زلزال
زلزال

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر جنوبي الفلبين، اليوم الجمعة، وأحدث أضرارًا بمبان تجارية ومبان أخرى.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى أو جرحى.

وضرب الزلزال البلاد، وفقًا لمعهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل.

ويقع مركز الزلزال جنوب غرب جزيرة سارانجاني، قبالة سواحل مينداناو، قرب مدينة جنرال سانتوس.

وذكر المعهد أن السكان شعروا بالزلزال في عدة أقاليم قريبة،.

وقال إدجار بوساداس، وهو متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الوطنية: "وردت تقارير عن انقطاعات للتيار الكهربي. هناك تقارير عن أضرار في مبان تجارية ومبان أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأظهرت صور نشرت على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي السقف المنهار لمتجر متعدد الأغراض في مدينة جنرال سانتوس. وأظهر مقطع مصور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) مقاعد ومناضد وهى تهتز بقوة في أحد مطاعم الوجبات السريعة داخل مركز تجاري، فيما كان يصرخ العملاء المحاصرون.

زلزال ريختر مقياس ريختر سقوط قتلى البراكين والزلازل

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