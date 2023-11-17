خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، اليوم الجمعة، خصم 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون، بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان النادي قد أُحيل إلى لجنة مستقلة في مارس الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بموسم 2021-2022، وعقدت جلسة استماع الشهر الماضي، لتُوصي رابطة الدوري آنذاك بخصم 12 نقطة من رصيد النادي.

وأرسلت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا إلى إيفرتون، جاء فيه: "فرضت لجنة مستقلة خصمًا فوريًا قدره 10 نقاط على نادي إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز شكوى ضد النادي وأحال القضية إلى لجنة مستقلة في وقت سابق من هذا العام. خلال الإجراءات، اعترف النادي بأنه انتهك معايير الأداء الخاصة للفترة المنتهية في موسم 2021 /22، لكن مدى الانتهاك ظل محل نزاع".

واستطرد: "بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام الشهر الماضي، قررت اللجنة أن حساب إيفرتون لكرة القدم للفترة ذات الصلة أدى إلى خسارة قدرها 124.5 مليون جنيه إسترليني، كما ادعى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تجاوز عتبة 105 ملايين جنيه إسترليني المسموح بها بموجب قوائم PSR. وخلصت اللجنة إلى ضرورة فرض عقوبة رياضية على شكل خصم 10 نقاط. هذه العقوبة لها تأثير فوري".

ونشر نادي إيفرتون بيانًا عبر خلاله عن دهشته واستنكاره وصدمته لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده، مؤكدًا أنه سيتقدم باستئناف فوري ضد العقوبة.

جدير بالذكر أن فرض حظر على الانتقالات بالنسبة للنادي كان عقوبة ممكنة، لكن رابطة الدوري الإنجليزي قررت الاتجاه لعقوبة خصم النقاط.

بذلك يتراجع فريق إيفرتون بقيادة مدربه شون دايتش، من المركز الرابع عشر إلى التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيفرتون يملك رصيدًا من النقاط يساوي 14 نقطة، ليفقد 10 نقاط ويصبح رصيده 4 نقاط فقط، محتلًا المركز التاسع عشر وقبل الأخير في الدوري الإنجليزي، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بيرنلي متذيل جدول الترتيب.

جدير بالذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، أعلن النادي عن خسائر بقيمة 430 مليون جنيه إسترليني، وكلها تحت إدارة رئيس مجلس الإدارة ومالك الأغلبية فرهاد موشيري.

ومنذ ذلك الحين، أعلن موشيري، الذي تعرض للانتقادات الشديدة، أنه ينوي بيع حصته البالغة 94 في المائة في النادي إلى شركة 777 بارتنرز، على الرغم من أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود.