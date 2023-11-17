"القاهرة الإخبارية": المتاريس الحديدية حوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" إنه منذ اليوم الأول للحرب والعدوان على قطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك مغلق، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال وضعت مجموعة من الإجراءات والعراقيل أمام دخول المسجد الأقصى.

الشرطة الإسرائيلية تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الإجراءات الإسرائيلية تمثلت في تحديد أعمار الذين يدخلون المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية لم تعلن رسميًا عن الإجراءات المحاكة ضد المقدسيين والمسجد الأقصى لكن على أرض الواقع عند الدخول إلى باب العمود أو أبواب القدس العتيقة يتم منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لمن دون 50 عامًا من الرجال والنساء دون سن 40 عامًا.

وتابعت أن هناك بعض الأبواب يُمنع الدخول منها أيًا كان العمر وذلك حسب أهواء الجندي الإسرائيلي الموجود على أبواب المسجد الأقصى.

كما أشارت إلى أن المتاريس الحديدية تحول مدينة القدس إلى سجن فعلي كبير وثكنة عسكرية، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في وضعها منذ مساء أمس.