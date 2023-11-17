الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السكة الحديد: إتاحة الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بمكاتب حجز التذاكر

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه استكمالًا لعملية التحديث التي تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرًا على جمهور الركاب.

إتاحة الدفع بالكروت الذكية

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (الـ POS) لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية.  

كما تؤكد الهيئة أنه في حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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إستعلامات سكك حديد مصر أسعار تذاكر سكك حديد مصر وزير النقل وزارة النقل رؤوف عبيد

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