ضبط 112 كيلو مخدرات وبنادق وسلاح خلال حملة أمنية بأسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ففي مديرية أمن أسوان، تمكنت الحملات بنطاق أمن أسوان من ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،300 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرامات– كمية من مخدرى الهيروين والشابو) بحوزة 5 متهمين، كما تنفيذ 650 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط قضيتي اتجار بالمخدرات وبندقية آلية

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط قضيتي "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 64،500 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 45 كيلو جرامًا– كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات– كمية من مخدر الهيروين- بندقية آلية وعدد من الطلقات) بحوزة متهمّين "لهما معلومات جنائية".

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.