بالتعاون مع "ابدأ".. وفد ياباني يزور العلمين الجديدة لبحث الاستثمار في مصر

استقبلت المبادرة الوطنية "ابدأ" وفدًا يابانيًَا ضم ممثلين لهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" - مكتب مصر، وممثلو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ"، وممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، يرافقهم مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة وشركة "ديلويت" الممثل المصري للمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية، بهدف بحث سبل التعاون بين مصر واليابان، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، للترويج للفرص الإستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع.

وقام وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية ووزارة البنية الأساسية باليابان، ومرافقوهم، بجولة تفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، بدأت بزيارة منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الصناعية.

إشادة يابانية

وأشاد أعضاء الوفد الياباني، بحجم الإنجاز الذي حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، والفرص الاستثمارية الواعدة بها، كما أشادوا بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذلك الإعجاز.

يذكر أن المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، تضم حوالي 15 برجًا يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة.

مشروع المدينة التراثية على مساحة 250 فدانًا بالعلمين

كما أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة التراثية حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات) بجانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

وتضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام.