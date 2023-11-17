الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة "أبو زعبل للكيماويات "

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية لشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة، يأتي ذلك فى إطار سلسة الزيارات المفاجئة التى يحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تنفيذها للشركات والوحدات التابعة.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي بهدف متابعة عملية الإنتاج والوقوف على مدى الإلتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة (مصنع ١٨ الحربي) خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء وعلى رأسها التوجيهات الصادرة خلال الزيارة المخططة التي قام بها الوزير للشركة بشهر يوليو الماضي.

وحرص الوزير خلال الزيارة المفاجئة للشركة (مصنع ١٨ الحربي)، بحسب بيان صحفى للوزارة اليوم الجمعية، على التواجد في الشركة باكرًا فى توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية وكذا التأكد من مدى إلتزام العاملين بتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية خاصةً وأن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي توخي الحذر والتركيز الشديد خلال التعامل مع المواد والمعدات والأدوات المتاحة، وتم التعرف على مستجدات المشروعات التي تنفذها "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.

مجمعين صناعيين بإجمالى 30 مصنع

وتفقّد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج داخل شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالى (30 مصنع) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الحديث مع العاملين عن قرب والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم ومقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية، مثنيًا على ما تشهده الشركة بالفترة الأخيرة من تحسن في مؤشرات الأداء وتطور في أسلوب العمل وكذا تفاني العاملين بالشركة (مصنع ١٨ الحربي) في تأدية مهامهم والالتزام بواجباتهم المهنية، مؤكدًا على أهمية التكاتف معًا لبذل المزيد من العرق والجهد لإستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، موجهًا بأهمية الإلتزام بتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة، والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومدى الإلتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات.

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وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى شركة بابيريوس الأسترالية لبحث التعاون المشترك

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وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة

وأوضح "بكر" أن "أبو زعبل الكيماويات المتخصصة" تعد رائدة الصناعات الكيميائية المتخصصة في مصر ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني، حيث تنتج المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

الدولة للإنتاج الحربي مصنع 18 الحربي أبو زعبل للكيماويات السلامة والصحة المهنية العملية الإنتاجية

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وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة

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