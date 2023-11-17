الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": طقس خريفى معتدل اليوم والقاهرة تسجل 27 درجة

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس اليوم الجمعة، مشيرة إلى أننا منذ أمس نشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت غانم، في مداخلة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية إن الأجواء مستقرة ما عدا بعض المحافظات التي قد تتعرض لسقوط أمطار لكن غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.

أمطار خفيفة ومتوسطة 

وأضافت أنه متوقع اليوم استمرار الأجواء الخريفية وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش على فترات متقطعة من اليوم.

كما أشارت إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت: "طقس اليوم خريفي معتدل على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، وفور غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة".

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