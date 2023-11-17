الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

للاستماع لمرافعة النيابة.. استكمال محاكمة المتهمين فى "خلية الإسماعيلية" غدًا

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا السبت، محاكمة  5 متهمين، وذلك في القضية التي تحمل رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق.

وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية ولاية الإسماعيلية. 

 تهم بتمويل الإرهاب وحيازة أسلحة نارية

وجهت جهات التحقيق في وقت سابق للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، كما وجهت لهم تهمة حيازة أسلحة نارية، والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 5 متهمين جنايات الشروق ولاية الاسماعيلية

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