الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم تكشف لـ"الشاهد" دور الدولة فى محاربة الطائفية للحفاظ على الوطن

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، إن لدينا بعض المشاكل؛ بسبب عقلية البعض الطائفية ولكنهم ليسوا الأساس، مشيرة إلى أن الدولة أصبح لها دور كبير في محاربة الطائفية.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نرى اليوم قوافل ثقافية تجوب الصعيد لأن أكثر المناوشات الطائفية كانت تتم به.

وتابعت أن الرئيس يطور وينمي منطقة الصعيد، كما أن حياة كريمة تعمل في الصعيد ووزارة الثقافة تقدم أنشطة فنية في الصعيد فهذا يوقف أي مجال للطائفية.

وأكدت أن الإخوان كان لديهم مائة فرصة خاصة في الكنائس التي حرقت والتي كان من الممكن أن تشعل أي بلد، ولكن المصري يعي أن ما حدث من الخارج ومن بعض المتطرفين، مشيرة إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قال "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

وأشارت إلى أنه بعد ضرب الكنائس تم تفجير مسجد، وكان المسلمون يعزون المسحيين وهم محرجون، موضحة أن المصري بطبيعته أصبح واعيًا ويرى تحرك الدولة معه وهذا الملف من أهم مميزاته أنه حافظ على الوطن.

تفاصيل البرنامج 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم الدولة محاربة الطائفية قوافل ثقافية حياة كريمه الوطن

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