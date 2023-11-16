نبيلة مكرم لـ"الشاهد": الرئيس السيسى عند دخوله الكنيسة فإنها ترتج بالزغاريد والورود

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يدخل الكنيسة برفقة البابا ليلة عيد الميلاد، فإنها ترتج من الزغاريد ويتم إلقاء الورود عليه والدعاء له.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجيد أن الرئيس يترك من يسلم عليه ويقبله، مؤكدة أن قلبها يكون مع الحرس الرئاسي لأن الرئيس يعطي مساحة للجميع أن يسلم عليه، مؤكدة أن وجود الرئيس داخل الكنيسة رسالة قوية.

وأشارت إلى أن أول ضربة عسكرية للجيش المصري في الخارج كانت من أجل الأقباط المصريين في ليبيا، ولم يحدث أن الدولة ردت على قتل مواطنين مدنيين في دولة أخرى.

وأشارت إلى أن قانون دور العبادة لم يكن يرى النور من قبل ولكنه ظهر في عهد الرئيس السيسي وخرج للنور، مؤكدة أن الأقباط يقولون هذا العهد لم نره من قبل.

وتابعت أن العيد كان أي رئيس يكتفي بمكالمة هاتفية “كل سنة وانتوا طيبين”، ومع السلامة، مؤكدة أن ظهور الرئيس السيسي بالكنيسة كان رسالة قوية كما أن بناء الكنائس وترميمها كان من المحرمات من قبل.

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.