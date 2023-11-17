مناقشة أصول كتابة الشعر ضمن برنامج "المدرسة المبدعة" بثقافة بورسعيد

استمر بيت ثقافة النصر ببورسعيد في تقديم برنامج "المدرسة المبدعة" بمدارس حي الضواحي، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال شهر نوفمبر، المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأقيمت الفعاليات بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

تضمنت الفعاليات ورشة أدبية بعنوان "أصول كتابة شعر العامية" شارك بها الشاعر محمد حجازي عضو نادي أدب النصر، مؤكدا ضرورة قراءة الشعر والاستماع إليه، واختيار الكلمات المناسبة، بالاضافة إلى الاهتمام باللغة والصورة البلاغية داخل القصيدة، والانتباه جيدا لمدخل القصيدة، وربط الأبيات بعضها ببعض تحقيقا لوحدة القصيدة.

كما قدم "حجازي" أمثلة لكبار شعراء العامية منهم الشاعر بيرم التونسي، عبد الرحمن الأبنودى، فؤاد حداد، الشاعر البورسعيدي كامل عيد، وعقب ذلك استمع إلى نماذج من شعر الطلبة.

وعقد نادي أدب بيت ثقافة النصر ندوته الأسبوعية التي ناقش خلالها "أدب الطفل بين الخيال والواقع والمأمول" وذلك بمركز شباب الزهور ببورسعيد، تحدثت فيها الأديبة والروائية سناء أبو العلا، عن ضرورة عدم التركيز في الخيال فقط دون التأكيد على أهمية المعايشة الحقيقية لواقع الطفل، والبحث عن الخيال والتطلع لديه.

وتناول الكاتب والناقد محمد خضير بعض التطبيقات العملية في مجال الكتابة للطفل، بأمثلة لأمير الشعراء أحمد شوقي، وكامل كيلاني، ويعقوب الشاروني، وفاطمة المعدول، وسماح أبو بكر عزت، وكثير من كتاب الطفل، ثم تناول أمثلة لبعض مبدعي بورسعيد مثل قاسم مسعد عليوة وعبد الفتاح البيه سهير درويش، وغيرهم، وأدار اللقاء فتحي فاضل.

كما شهدت الندوة إلقاء بعض الأشعار من القاص جمال عبد الله قاسم، حيث ألقى قصيدة بعنوان "إلى واحد مصري بسيط"، وألقى الشاعر إبراهيم الشبراوي قصيدة "جدتي"، والروائية سناء أبو العلا قصة قصيرة بعنوان "الساحرة"، والأديب محمد خضير قصيدة "يعني ايه كلمة وطن" وقصة ومضة بعنوان "القصف النازي"، "ميلاد وموت".

وقدمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ونظمها فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.