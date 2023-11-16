الكاتبة الفلسطينية بشرى أبو شرار: الأدباء المصريون كلهم انتماء للقضية الفلسطينية

قالت الكاتبة الفلسطينية بشرى أبو شرار، إن الأدباء يجب أن يحملون رسالة إيصال القضية الفلسطينية للعالم عبر التاريخ، بكل أمانة.

وأضافت بشرى أبو شرار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، أن الأديب دائمًا هو مرآة زمنه، لافتة إلى أن رصد الأحداث من خلال العمل الأدبي هو الباقي والخالد فينا، مثل أعمال غسان كنفاني، وأشعار محمود درويش.

وعن تفاعل الكتاب المصريين مع القضية الفلسطينية، أكدت بشرى أبو شرار، أن الأدباء المصريين كلهم انتماء للقضية الفلسطينية، حيث تمثل القضية الفلسطينية قضيتهم، لافتة إلى أن كل أبناء مصر كانوا يحاربون في محيط القدس والضفة وغزة، مؤكدة أن مصر صاحبة السبق والريادة والروح الوطنية، معقبة: "لا يمكن أن ننسى عندما لحن عبدالوهاب "أصبح عندي الآن بندقية" وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم".