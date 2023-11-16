الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكاتبة الفلسطينية بشرى أبو شرار: الأدباء المصريون كلهم انتماء للقضية الفلسطينية

الكاتبة الفلسطينية
الكاتبة الفلسطينية بشرى أبو شرار

قالت الكاتبة الفلسطينية بشرى أبو شرار، إن الأدباء يجب أن يحملون رسالة إيصال القضية الفلسطينية للعالم عبر التاريخ، بكل أمانة.

وأضافت بشرى أبو شرار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، عبر قناة الحياة، أن الأديب دائمًا هو مرآة زمنه، لافتة إلى أن رصد الأحداث من خلال العمل الأدبي هو الباقي والخالد فينا، مثل أعمال غسان كنفاني، وأشعار محمود درويش.

وعن تفاعل الكتاب المصريين مع القضية الفلسطينية، أكدت بشرى أبو شرار، أن الأدباء المصريين كلهم انتماء للقضية الفلسطينية، حيث تمثل القضية الفلسطينية قضيتهم، لافتة إلى أن كل أبناء مصر كانوا يحاربون في محيط القدس والضفة وغزة، مؤكدة أن مصر صاحبة السبق والريادة والروح الوطنية، معقبة: "لا يمكن أن ننسى عندما لحن عبدالوهاب "أصبح عندي الآن بندقية" وغنتها كوكب الشرق أم كلثوم". 

القضية الفلسطينية الأدب المصري فلسطين بشرى أبو شرار الدكتورة صفاء النجار

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

النيابة تلاحق عصابة السكر: حبس 3 وضبط وإحضار آخرين

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس