السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يعترف ويعيد الحياة الرهبانية لأكثر من 20 ديرًا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

واعترف البابا تواضروس الثاني وأعاد الحياة الديرية في اعوامه الباباوية الـ11 بأكثر من 20 ديرًا وهم كالآتي:

أولًا الأديرة المعترف بها:

  • دير الأنبا أنطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013
  • دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013
  • دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013
  • دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013
  • دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا – نوفمبر 2013
  • دير الأنبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014
  • دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015
  • الاعتراف بدير القديسة دميانة والأنبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016
  • الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016
  • دير القديس العظيم الأنبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016
  • دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017
  • دير مارجرجس للراهبات أيرلندا – مايو 2018
  • دير القديس هرمينا السائح بأسيوط
  • دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الإسماعيلية
  • دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية
  • دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.
  • دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.
  • دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.
  • دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.
  • دير القديسة حنة – النمسا.
  • دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.

 

ثانيا الأديرة التي أعاد الحياة الديرية اليها:

  • الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بسوهاج – نوفمبر 2014
  • دير الملاك ميخائيل في برية الأساس بنقادة – نوفمبر 2014

يشار إلى أن تواضروس الثاني هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.

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