البابا تواضروس يعترف ويعيد الحياة الرهبانية لأكثر من 20 ديرًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

واعترف البابا تواضروس الثاني وأعاد الحياة الديرية في اعوامه الباباوية الـ11 بأكثر من 20 ديرًا وهم كالآتي:

أولًا الأديرة المعترف بها:

دير الأنبا أنطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013

دير الام سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013

دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013

دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013

دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا – نوفمبر 2013

دير الأنبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014

دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015

الاعتراف بدير القديسة دميانة والأنبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016

الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016

دير القديس العظيم الأنبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016

دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017

دير مارجرجس للراهبات أيرلندا – مايو 2018

دير القديس هرمينا السائح بأسيوط

دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الإسماعيلية

دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية

دير العذارى الحكيمات بطريق الإسماعيلية.

دير السيدة العذراء مريم والشهيد ودامون بحاجر أرمنت.

دير الشهيد مارجرجس والقديسة سفرنيكي بالعلمين.

دير رئيس الملائكة ميخائيل – ملبورن أستراليا.

دير القديسة حنة – النمسا.

دير السيدة العذراء مريم والشهيدين مارجرجس وفيلوباتير مرقوريوس – ميسيساجا كندا.

ثانيا الأديرة التي أعاد الحياة الديرية اليها:

الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بسوهاج – نوفمبر 2014

دير الملاك ميخائيل في برية الأساس بنقادة – نوفمبر 2014

يشار إلى أن تواضروس الثاني هو بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، وُلِد باسم وجيه صبحي باقي سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

في 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم 118.