الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: 2008 كانت أول إدانة لإسرائيل أمام الجنائية الدولية

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن أول مرة عرضت اسرائيل على المحكمة الجنائية الدولية كانت في عام 2008، ثم في عام 2014، وفي عام 2015 باتت فلسطين عضوا موقع ومصدق على المحكمة.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المحكمة الجنائية الدولية قامت بإخراج تقرير أدانت فيه إسرائيل لكنها كانت إدانة لا يلحقها عقاب وليست سوى إدانة معنوية بالدرجة الأولى وكاشفة وفاضحة لاسرائيل، أما ألان فالموقف متغير تمامًا.

وأوضح حمودة، أن المحامي الفرنسي جيل ديفرز، هو كان وراء إدانة إسرائيل في عامي 2008 و2014، وكان وراء فلسطين في إدخالها عضو موع بالمحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المحامي معه 300 محامي جنائي دولي، مؤكدًا أن الرئيس الفلسطيني ورئيس جنوب إفريقيا طلب ذلك، بجانب وجود أكثر من 238 منظمة اهلية يتواجد البعض منها في الولايات المتحدة طالبوا بذلك أيضًا بتقديم اسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية.

القاهرة الإخبارية المحكمة الجنائية الدولية فلسطين إسرائيل

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