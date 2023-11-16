رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد مشروعى الإسكان الاجتماعى و"سكن لكل المصريين"

قام المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يرافقه المهندس محمود عبدالله نائب رئس الجهاز للإسكان والمهندس علاء لطفى نائب رئيس الجهاز للتنمية والكهرباء والزارعة، بالمرور على بعض عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وتفقد مسئولو جهاز حدائق العاصمة، بعض العمارات التى تم الانتهاء من تنفيذها وجار حاليا تسليمها للحاجزين، حيث أكد علي المسئولين ضرورة الاهتمام بتسليم الوحدات لسكان المدينة بالجودة المطلوبة ونهو أي ملاحظات قبل التسليم.

كما أكد على المسئولين بإدارة الزراعة بعمل الصيانة اللازمة للمسطحات الخضراء، والاهتمام برى المزروعات واستبدال التالف منها، على أن يتم إعادة دهان مسارات العجل حول العمارات، حرصا على الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالمدينة.

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على الاهتمام بمنظومة النظافة حول العمارات، وحول المدارس والأنشطة الخدمية بالمدينة.

واستكمل مسئولو جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بالمرور على بعض الطرق الرئيسية والفرعية، والتى يجرى فرشها وتجهيزها لأعمال الأسفلت.

ووجه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بضرورة التأكيد على الشركات العاملة بمشروعات الطرق بالمدينة، بتوفير الخامات اللازمة لانهاء الأعمال، وتكثيف العمل على مدار 24 ساعة وزيادة العمالة، وذلك لزيادة نسب الإنجاز بأعمال الطرق.