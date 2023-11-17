البابا تواضروس يسيم مجموعة من الكهنة في دير الأنبا بيشي (بث مباشر)

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من الكهنة بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، وذلك بعد الـ27 راعيًا الذين كان قد سامهم أمس للمهجر والإسكندرية.

الكهنة الجدد مخصصون للخدمة في مصر وبلاد الخليج العربي

ويسيم البابا مجموعة جديدة من الكهنة لخدمة الأقباط في مصر وبلاد الخليج العربي اليوم.

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وصلى قداسة البابا، القداس الإلهي امس في الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه 10 من الآباء الأساقفة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

وعقب صلاة الصلح سام قداسته بمشاركة الآباء الأساقفة، 15 كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية الأربعة بالإسكندرية، وثمانية كهنة آخرين للولايات المتحدة الأمريكية، منهم ثلاثة لكنائس نيوچيرسي، وخمسة لكنائس سان هوزيه وكلورادو وسياتل وأوريجون وكونكورد.

سيامة 4 كهنة للخدمة في المناطق التي يرعاها الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا

كما سام قداسة البابا4 كهنة للخدمة في المناطق التي يرعاها الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا.

وجعل قداسته "تكريس النفس أمام الله" موضوعًا لعظة القداس، حيث أشار خلالها إلى أن الإنسان عندما يتم تكريسه ويصير كاهنًا فهو يترك كل شيء ويتكرّس روحًا وفكرًا وقلبًا مع أسرته ليكون كاهنًا على مذبح الله.

من جهة اخرى، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة بكهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، برفقة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي في كنائس القاهرة.

في بداية اللقاء تحدث الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم، وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.