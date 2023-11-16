الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على ربة منزل أهملت رضيعها وتسببت فى وفاته بالعجوزة

القبض على ربة منزل
القبض على ربة منزل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي ربة منزل متهمة بالتسبب في وفاة رضيعها بسبب الإهمال في العجوزة.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العجوز من غرفة النجدة يفيد بمصرع طفل رضيع، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة  طفل يدعي "يونس.ا" يبلغ من العمر عام ونصف.

وباجراء التحريات تبين أن والدة الطفل أهملت في رعايته حتى أصيب بالجفاف ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

الجيزة القبض ربة منزل وفاة رضيعها العجوزة

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