هاتريك.. صلاح يهز شباك جيبوتي بثالث أهدافه مع المنتخب

أضاف محمد صلاح ثالث أهدافه وأهداف المنتخب الوطني في مباراة جيبوتي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد، وسجلهما محمد صلاح.

وجاء الهدف في الدقيقة 47 بعد تمريرة من أحمد فتوح ناحية مصطفى محمد المنطلق خلف دفاعات جيبوتي ومرر الكرة لعمر مرموش وأعاد مرموش التمريرة لمصطفى محمد الذي لعب كرة عرضية لمحمد صلاح حولها في الشباك.

ورفع محمد صلاح رصيده لـ14 هدفًا بقميص المنتخب الوطني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في التصفيات.