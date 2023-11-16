الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن الجميل: انطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" لاستكمال حلم تحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مواطن

أيمن الجميل
أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف مشروعات البنية الأساسية والطرق والصرف الصحى وتطوير المستشفيات والمدارس فى 52 مركزا يضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، تعنى استكمال الحلم الكبير الذى أطلقها من أجله الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون الريف، ويستحقون أن تلتفت إليهم الدولة المصرية بالخدمات وتسهيل كافة أمور الحياة اليومية حتى يرتبطوا عضويا بالعالم.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مبادرة حياة كريمة منذ إطلاقها فى يناير 2019، وهى تحدث ثورة شاملة فى القرى والمراكز التى تتولى العمل بها، حيث تعمل أجهزة الدولة المصرية وممثلى نحو 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني على تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، منها على سبيل المثال "بناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر احتياجا، ومد وصلات المياه والصرف الصحي، وتجهيز العرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة "حياة كريمة" استهدفت فعلا الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، ومن هنا كان تأثيرها كبيرا وفاعلا على الأرض، لأنها تستهدف تنمية الإنسان وتحسين جودة الحياة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا بما يعنى خلق أسباب لحياة أفضل مما هو قائم، والقضاء على الأسباب المؤدية للفقر المتعدد والعوز والبطالة، جنبا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية والمنشآت والطرق والوحدات الصحية والفصول التعليمية.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة "حياة كريمة" استهدفت خلال المرحلة الأولى منذ 2019 القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر، وهي القرى الأكثر احتياجًا والتى تحتاج إلى تدخلات عاجلة، حيث تم تنفيذ 23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا لـ 332 وحدة محلية فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن، حسب المصادر الحكومية الموثقة، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، على أن يتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية للإسراع بوتيرة الإنجاز

وأشار أيمن الجميل إلى أن مبادرة "القرية الخضراء" من أهم ملامح المرحلة الثانية لقرى مبادرة «حياة كريمة» حيث يتمثل الهدف الاستراتيجى للمبادرة فى تأهيل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، بواقع تأهيل قرية فى كل محافظة ريفية «19 قرية» بعد حصول قرية «فارس» بمحافظة أسوان على شهادة «ترشيد»، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية.

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