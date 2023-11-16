سيناريوهات بانتظار غزة بعد انتهاء الحرب.. خبير علاقات دولية يوضح

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك محاولة لرسم أو فرض سيناريوهات مسبقة لما بعد الحرب على غزة خاصة من الجانبين الإسرائيلي والأمريكي في محاولة لتأكيد أو سردية الجانب الإسرائيلي أن غزة ما قبل 7 أكتوبر لن تكون ما بعدها، وأن هناك هدفا استراتيجيا هو القضاء على حكم حركة حماس للقطاع.

وأضاف خبير علاقات دولية، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجانب الإسرائيلي يتعامل مع الجانب الأمريكي على هذه السيناريوهات في ظل أطروحات متعددة ما بين الحديث عن إدارة أمنية إسرائيلية كما ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو ما بين إقامة منطقة عازلة في شمال قطاع غزة، أو ما بين إدارة دولية كما اقترح الأوروبيون، أو إلحاق عزة بالسلطة الفلسطينية وهذا ما رفضه نتنياهو.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية، أن الهدف الأساسي من الترويج ووضع هذه السيناريوهات الاستباقية هو محاولة للتغطية على التعثر الحقيقي من جانب القوات الإسرائيلية على الأرض.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أنه مر 40 يومًا ولم تحقق اسرائيل الهدفين المعلنين وهما القضاء على المقاومة وأسلحة حماس من ناحية، ولم تستطع تحقيق الرهائن من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لتصويب رواية بأن اسرائيل منتصرة وأنها تستنصر حتمًا في هذه المعركة وبالتالي فإنها تستعد لهذه المرحلة، لكن على أرض الواقع هناك تعثر واضح.