الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نتنياهو يعيش أزمة ثقة.. انهيار شعبيته وتصاعد أصوات المعارضة المطالبة برحيله (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أزمة ثقة في قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإسرائيل تبلغ مستوى لم يسبق له مثيل وسط تصاعد أصوات المعارضة للمطالبة برحيله.

وخلال تقرير عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، أكدت خلاله أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، دعا لأول مرة لإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت القاهرة الإخبارية أنه تزامنًا مع ذلك تعرضت مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى الجمهور الإسرائيلي لضربة كبيرة، إذ أفاد أقل من 4% من الإسرائيليين أنهم يثقون برئيس الوزراء وفقًا لاستطلاع جديد أجرته جامعة بار إيلان الإسرائيلية.

نتنياهو القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة أحداث 7 أكتوبر

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