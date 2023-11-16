الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأغذية العالمى": سكان غزة فى حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية

منظمة الأغذية العالمي
منظمة الأغذية العالمي

قالت منظمة الأغذية العالمي، إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية.

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الخميس، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أننا شهدنا وقائع غير مسبوقة في غزة، ولا يمكن تخيل حجم المعاناة، ونحتاج إلى ضمان تنفيذ القرارات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أننا دعونا الأطراف كافة إلى حماية المدنيين والبنى التحتية في قطاع غزة.

فيما أعلن مدير مستشفى الإندونيسي، عن توقف المستشفى عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الأغذية العالمي غزة قطاع غزة سكان غزة القاهرة الإخبارية

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